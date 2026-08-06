Нижегородские малые предприятия получили почти 100 млн рублей по программе льготного лизинга в I полугодии

Нижегородский малый бизнес привлек 97 млн рублей льготной лизинговой поддержки для запуска и расширения производств в первом полугодии 2026 года. Программа реализуется дочерней структурой Корпорации МСП — АО «МСП Лизинг» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Общий объем лизингового финансирования малых предприятий России в январе-июне 2026 года превысил 1,4 млрд рублей. Более 100 компаний из приоритетных сфер экономики получили свыше 160 единиц современного оборудования.
«Льготный лизинг позволяет малым и микропредприятиям развивать производственные мощности даже в условиях высоких кредитных ставок. Такая господдержка дает возможность проводить модернизацию, запускать новые линии и выводить на рынок продукцию, в том числе в рамках импортозамещения. Основой фокус программы направлен на приоритетные отрасли, прежде всего, обрабатывающие производства, которые не только активно участвуют в кооперационных цепочках и выпускают востребованную промышленную продукцию для обеспечения технологического суверенитета, но и создают новые рабочие места. За первые шесть месяцев 2026 года льготным лизингом воспользовались уже более 100 предприятий из 43 регионов страны. До конца года бизнес может привлечь по программе еще более 1,5 миллиарда рублей», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Льготный лизинг дает возможность приобрести новое оборудование по ставкам 6% для российского и 8% для зарубежного бизнеса, на территории новых регионов — по ставкам 1% и 3% соответственно. В зависимости от продукта программы объем финансирования для одного получателя может достигать 200 млн рублей.
Подать заявку на получение льготной лизинговой поддержки можно через цифровую платформу МСП.РФ.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».