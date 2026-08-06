Нижегородские малые предприятия получили почти 100 млн рублей по программе льготного лизинга в I полугодии

«Льготный лизинг позволяет малым и микропредприятиям развивать производственные мощности даже в условиях высоких кредитных ставок. Такая господдержка дает возможность проводить модернизацию, запускать новые линии и выводить на рынок продукцию, в том числе в рамках импортозамещения. Основой фокус программы направлен на приоритетные отрасли, прежде всего, обрабатывающие производства, которые не только активно участвуют в кооперационных цепочках и выпускают востребованную промышленную продукцию для обеспечения технологического суверенитета, но и создают новые рабочие места. За первые шесть месяцев 2026 года льготным лизингом воспользовались уже более 100 предприятий из 43 регионов страны. До конца года бизнес может привлечь по программе еще более 1,5 миллиарда рублей», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.