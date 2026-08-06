Стало известно, куда поступил нижегородский 300-балльник по ЕГЭ

Выпускник из Нижнего Новгорода стал студентом МГТУ имени Баумана — он продемонстрировал выдающиеся результаты на ЕГЭ. Информацию об этом опубликовали в NewsNN, опираясь на рассказ самого абитуриента.
Речь идёт об Илье, учащемся лицея № 38. Молодой человек установил городской рекорд: он единственный, кто сумел набрать по 100 баллов сразу по трём дисциплинам — русскому языку, профильной математике и физике, суммарно получив 300 баллов. Подобных достижений в прошлом году зафиксировано не было.
Илья планирует связать профессиональную деятельность с ракетостроением — именно поэтому он выбрал соответствующий профиль в вузе. Поступление прошло гладко: абитуриент смог занять место на желаемой программе, опираясь исключительно на баллы ЕГЭ. При этом Илья завершил школьное обучение с отличными результатами — ему вручили красный аттестат и золотую медаль.
По словам юноши, значительная часть бюджетных мест досталась победителям олимпиад, однако для абитуриентов, поступавших по результатам единого госэкзамена, также осталось немало возможностей — именно этой возможностью и воспользовался Илья.
Ранее почти 200 школьников не сдали ЕГЭ в Нижегородской области.