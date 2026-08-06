Стало известно, куда поступил нижегородский 300-балльник по ЕГЭ

Речь идёт об Илье, учащемся лицея № 38. Молодой человек установил городской рекорд: он единственный, кто сумел набрать по 100 баллов сразу по трём дисциплинам — русскому языку, профильной математике и физике, суммарно получив 300 баллов. Подобных достижений в прошлом году зафиксировано не было.