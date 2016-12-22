В СКР ищут свидетелей исчезновения Дениса Смирнова и Маргариты Лебедевой

Расследование уголовного дела по факту исчезновения молодой пары продолжается в Перми. Теперь следователи СУ СКР по Пермскому краю пытаются найти людей, который стали свидетелями их нахождения в деревне Заосиново Пермского района. Именно там было найдено тело Маргариты.

«Просим откликнуться людей, которые в ночь с 4 на 5 ноября 2015 года находились в районе деревни Заосиново Пермского района и, либо видели автомашины, стоящие на обочине автодороги, либо были очевидцами конфликтных ситуаций, либо слышали крики о помощи, либо располагают любыми сведениями о совершенном преступлении», — говорится в обращении. Пермякам, способным пролить свет на загадочное исчезновение и смерть пары, гарантируют анонимность.

Напомним, Маргарита Лебедева вместе со своим бывшим молодым человеком уехала в неизвестном направлении 4 ноября прошлого года. С тех пор пара исчезла. Спустя полгода труп задушенной девушки был найден в районе деревни Заосиново. Тело Дениса обнаружили в Каме. Его смерть, по данным экспертов, не является насильственной.