В СКР ищут свидетелей исчезновения Дениса Смирнова и Маргариты Лебедевой
Пермякам, способным пролить свет на загадочное исчезновение пары, гарантируют анонимность.
Пермякам, способным пролить свет на загадочное исчезновение пары, гарантируют анонимность.
Расследование уголовного дела по факту исчезновения молодой пары продолжается в Перми. Теперь следователи СУ СКР по Пермскому краю пытаются найти людей, который стали свидетелями их нахождения в деревне Заосиново Пермского района. Именно там было найдено тело Маргариты.
«Просим откликнуться людей, которые в ночь с 4 на 5 ноября 2015 года находились в районе деревни Заосиново Пермского района и, либо видели автомашины, стоящие на обочине автодороги, либо были очевидцами конфликтных ситуаций, либо слышали крики о помощи, либо располагают любыми сведениями о совершенном преступлении», — говорится в обращении. Пермякам, способным пролить свет на загадочное исчезновение и смерть пары, гарантируют анонимность.
Напомним, Маргарита Лебедева вместе со своим бывшим молодым человеком уехала в неизвестном направлении 4 ноября прошлого года. С тех пор пара исчезла. Спустя полгода труп задушенной девушки был найден в районе деревни Заосиново. Тело Дениса обнаружили в Каме. Его смерть, по данным экспертов, не является насильственной.