Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Киев заявил об отвоеванных «новых позициях» под Дебальцево
До пяти лет запахи не влияют на поведение детей
СМИ: Деми Мур встречается с Тоби Магуайром
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Суд на Украине постановил за 30 дней обыскать Путина – СМИ
Многочасовая капельница: Бузовой стало хуже - СМИ
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
СМИ: Деми Мур встречается с Тоби Магуайром
Порошенко просят «не портить настроение» новогодним обращением
Немецкие СМИ назвали нового врага Путина
Как мусорщик отомстил водителю: видео дня
40 лет не возраст: КАМАЗ обновит старую кабину
Фоторепортажи
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
8ФСБ задержала боевиков ИГ в Москве
13:54 (мск), источник: АиФ Прикамье

В СКР ищут свидетелей исчезновения Дениса Смирнова и Маргариты Лебедевой

Пермякам, способным пролить свет на загадочное исчезновение пары, гарантируют анонимность.

Расследование уголовного дела по факту исчезновения молодой пары продолжается в Перми. Теперь следователи СУ СКР по Пермскому краю пытаются найти людей, который стали свидетелями их нахождения в деревне Заосиново Пермского района. Именно там было найдено тело Маргариты.

«Просим откликнуться людей, которые в ночь с 4 на 5 ноября 2015 года находились в районе деревни Заосиново Пермского района и, либо видели автомашины, стоящие на обочине автодороги, либо были очевидцами конфликтных ситуаций, либо слышали крики о помощи, либо располагают любыми сведениями о совершенном преступлении», — говорится в обращении. Пермякам, способным пролить свет на загадочное исчезновение и смерть пары, гарантируют анонимность.

Напомним, Маргарита Лебедева вместе со своим бывшим молодым человеком уехала в неизвестном направлении 4 ноября прошлого года. С тех пор пара исчезла. Спустя полгода труп задушенной девушки был найден в районе деревни Заосиново. Тело Дениса обнаружили в Каме. Его смерть, по данным экспертов, не является насильственной.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как есть-пить за новогодним столом, чтобы не навредить организму? - эксперты
Валокордин и боярышник будут продавать только по рецептам
Путин заявил, что Россия сильнее любого потенциального агрессора
Шойгу: НАТО активизировала разведку по периметру территории РФ
Варвару Караулову приговорили к 4,5 годам колонии
В Москве умер внук Иосифа Сталина
Замерзающий на Ямале дальнобойщик обвинил МЧС в вымогательстве
«Почта России» закупит 15 тысяч смартфонов на отечественной ОС
Спорт
Биатлонисты Норвегии выступили за бойкот этапа КМ в Тюмени Норвегия потребовала от Международного союза биатлонистов незамедлительно дисквалифицировать российских спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
NASA опубликовало космический «Морозный пейзаж» На опубликованном агентством фото видна область NGC 6357. На снимке видно, как излучение молодых горячих звезд порождает облака холодного газа
Кино
Ургант и Светлаков: «Наш поцелуй в "Елках" был спонтанным» Звезды фильма «Елки 5» Иван Ургант и Сергей Светлаков рассказали, чем им дорога знаменитая новогодняя франшиза, а также пошутили про похищенных родственников и зарплату пловом
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Под Санкт-Петербургом появится новый город
Новогодний декор дома и участка
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Анна Банщикова ждет третьего ребенка Актриса в скором времени снова станет мамой.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь