В Кыштыме пенсионерка скончалась в такси

Жительница Кыштыма скончалась в такси, сообщают в пресс-службе МО МВД России «Кыштымский».

Вчера, 21 декабря, водитель одной из кыштымских служб такси подвозил домой 69-летнюю женщину. В машине пенсионерке внезапно стало плохо. Таксист остановился, но пассажирка уже не могла ему ничего объяснить. Мужчина сразу же вызвал скорую помощь.

По приезду медики констатировали коронарную смерть — летальный исход, наступивший в результате остановки сердца.