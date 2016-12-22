В Кыштыме пенсионерка скончалась в такси
У женщины случился сердечный приступ.
У женщины случился сердечный приступ.
Жительница Кыштыма скончалась в такси, сообщают в
Вчера, 21 декабря, водитель одной из кыштымских служб такси подвозил домой 69-летнюю женщину. В машине пенсионерке внезапно стало плохо. Таксист остановился, но пассажирка уже не могла ему ничего объяснить. Мужчина сразу же вызвал скорую помощь.
По приезду медики констатировали коронарную смерть — летальный исход, наступивший в результате остановки сердца.
В настоящий момент проводится проверка, точная причина смерти будет установлена после проведения