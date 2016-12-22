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13:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Кыштыме пенсионерка скончалась в такси

У женщины случился сердечный приступ.

Жительница Кыштыма скончалась в такси, сообщают в пресс-службе МО МВД России «Кыштымский».

Вчера, 21 декабря, водитель одной из кыштымских служб такси подвозил домой 69-летнюю женщину. В машине пенсионерке внезапно стало плохо. Таксист остановился, но пассажирка уже не могла ему ничего объяснить. Мужчина сразу же вызвал скорую помощь.

По приезду медики констатировали коронарную смерть — летальный исход, наступивший в результате остановки сердца.

В настоящий момент проводится проверка, точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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