Уральский чекист-убийца Игнатьев остается за решеткой ждать психиатров

Сотрудник УФСБ по Свердловской области Александр Игнатьев, 21 октября 2016 года убивший жену и своего ребенка, останется под стражей до весны 2017 года. Двухмесячный срок ареста в ходе предварительного расследования продлен в конце декабря, сообщил «АиФ-Урал» информированный источник.

Задержка в расследовании преступления, совершенного в условиях очевидности, обусловлена необходимостью проведения тщательной судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого. Последний не скрывает своей причастности к убийству, но утверждает, что совершить преступление его принудили голоса из телефона. Осложняет ситуацию тот факт, что Игнатьев занимал в управлении ФСБ высокую должность и незадолго до назначения — в конце 2015 года — проходил все ведомственные проверки, в том числе на полиграфе. «В связи с этим психиатрическую экспертиза пройдет, вероятно, за пределами региона», — отметил собеседник.

Убийство своей 33-летней супруги Анастасии Александр Игнатьев совершил утром 21 октября в квартире по улице Токарей в Екатеринбурге. Во время опроса сразу после убийства соседи рассказали оперативникам, что чекист выкрикивал угрозы супруге. В процессе убийства Игнатьев нанес женщине несколько смертельных ударов ножом, предварительно вырезав ей глаз. Младенца мужчина выпотрошил, а после пытался покончить с собой, нанеся удар тем же клинком себе в горло.