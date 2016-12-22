Уральский чекист-убийца Игнатьев остается за решеткой ждать психиатров
Для тщательного поиска экспертов есть веская причина.
Для тщательного поиска экспертов есть веская причина.
Сотрудник УФСБ по Свердловской области Александр Игнатьев, 21 октября 2016 года убивший жену и своего ребенка, останется под стражей до весны 2017 года. Двухмесячный срок ареста в ходе предварительного расследования продлен в конце декабря, сообщил «АиФ-Урал» информированный источник.
Задержка в расследовании преступления, совершенного в условиях очевидности, обусловлена необходимостью проведения тщательной
Убийство своей 33-летней супруги Анастасии Александр Игнатьев совершил утром 21 октября в квартире по улице Токарей в Екатеринбурге. Во время опроса сразу после убийства соседи рассказали оперативникам, что чекист выкрикивал угрозы супруге. В процессе убийства Игнатьев нанес женщине несколько смертельных ударов ножом, предварительно вырезав ей глаз. Младенца мужчина выпотрошил, а после пытался покончить с собой, нанеся удар тем же клинком себе в горло.