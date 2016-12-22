Пациенты клиники им. Гельмгольца просят СК возбудить против врача дело о халатности

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Трое пациентов Московского научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца обратились в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении врача, вводившего им некачественную инъекцию, из-за которой они практически полностью ослепли. Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших Оксана Михалкина.

«Заявление от трех пострадавших подано в СК РФ. Мы просим возбудить уголовное дело по факту халатности и причинения тяжкого вреда здоровью против врача НИИ, а также привлечь к ответственности должностных лиц клиники», — сказала она.