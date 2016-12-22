Пациенты клиники им. Гельмгольца просят СК возбудить против врача дело о халатности
В результате инъекций три человека практически полностью ослепли.
В результате инъекций три человека практически полностью ослепли.
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Трое пациентов Московского
«Заявление от трех пострадавших подано в СК РФ. Мы просим возбудить уголовное дело по факту халатности и причинения тяжкого вреда здоровью против врача НИИ, а также привлечь к ответственности должностных лиц клиники», — сказала она.