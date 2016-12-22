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16:46 (мск), источник: ТАСС

Пациенты клиники им. Гельмгольца просят СК возбудить против врача дело о халатности

В результате инъекций три человека практически полностью ослепли.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Трое пациентов Московского научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца обратились в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении врача, вводившего им некачественную инъекцию, из-за которой они практически полностью ослепли. Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших Оксана Михалкина.

«Заявление от трех пострадавших подано в СК РФ. Мы просим возбудить уголовное дело по факту халатности и причинения тяжкого вреда здоровью против врача НИИ, а также привлечь к ответственности должностных лиц клиники», — сказала она.

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