В Иркутске задержали 13 человек по делу о массовом отравлении

«Вчера поступили материалы по девяти задержанным, по всем принятие решения было отложено на 72 часа с продлением срока задержания. Сегодня поступили материалы еще по четырем задержанным. В настоящее время суд принимает решение о сроках рассмотрения», — сообщила Джафарова.
Ранее сообщалось о 12 задержанных по делу, возбужденному по ч.3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»), расследованием которого занимается центральный аппарат Следственного комитета.
Представитель Ленинского райсуда сообщал, что решение об избрании меры пресечения семи задержанным будет принято в пятницу, еще двум — в субботу.
В настоящее время по данным Минздрава региона от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 72 человека. В больницах скончался 41 госпитализированный, еще еще 31 тело доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы с мест жительства. В больницах сейчас остаются 33 человека.
Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25−50 лет стали поступать в больницы с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость — парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник». Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.
В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник — в Иркутской области.
В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержаны предприниматели и сотрудники торговых точек.