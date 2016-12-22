В Иркутске задержали 13 человек по делу о массовом отравлении

«Вчера поступили материалы по девяти задержанным, по всем принятие решения было отложено на 72 часа с продлением срока задержания. Сегодня поступили материалы еще по четырем задержанным. В настоящее время суд принимает решение о сроках рассмотрения», — сообщила Джафарова.

Ранее сообщалось о 12 задержанных по делу, возбужденному по ч.3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»), расследованием которого занимается центральный аппарат Следственного комитета.

Представитель Ленинского райсуда сообщал, что решение об избрании меры пресечения семи задержанным будет принято в пятницу, еще двум — в субботу.