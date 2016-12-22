Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
5 психических болезней из русских сказок
Эксперты рассказали, стоит ли хранить сбережения в валюте
Украинские силовики заняли новые позиции в районе Дебальцево
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
В Москве заменят все старые лифты
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
В Европу перебрасывают тысячи танков: СМИ назвали причины
Взрыв у метро в Москве: дежурят медики и полиция
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
«Рейган перевернулся бы в гробу»: Обама о рейтинге Путина в США
Немецкие СМИ назвали нового врага Путина
Как мусорщик отомстил водителю: видео дня
40 лет не возраст: КАМАЗ обновит старую кабину
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8ФСБ задержала боевиков ИГ в Москве
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
13Убит посол России в Турции
12:59 (мск), источник: Интерфакс

В Иркутске задержали 13 человек по делу о массовом отравлении

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — В Ленинский районный суд Иркутска поступили ходатайства об избрании меры пресечения 13 задержанным в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении метиловым спиртом, сообщила агентству «Интерфакс» помощник судьи Маргарита Джафарова.

Источник: Reuters

«Вчера поступили материалы по девяти задержанным, по всем принятие решения было отложено на 72 часа с продлением срока задержания. Сегодня поступили материалы еще по четырем задержанным. В настоящее время суд принимает решение о сроках рассмотрения», — сообщила Джафарова.

Ранее сообщалось о 12 задержанных по делу, возбужденному по ч.3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»), расследованием которого занимается центральный аппарат Следственного комитета.

Представитель Ленинского райсуда сообщал, что решение об избрании меры пресечения семи задержанным будет принято в пятницу, еще двум — в субботу.

Читайте также
Химический боярышник. Что в составе средства оказалось смертельным?

В настоящее время по данным Минздрава региона от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске скончались 72 человека. В больницах скончался 41 госпитализированный, еще еще 31 тело доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы с мест жительства. В больницах сейчас остаются 33 человека.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25−50 лет стали поступать в больницы с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость — парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник». Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник — в Иркутской области.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержаны предприниматели и сотрудники торговых точек.

Комментарии
6
А Б
Пусть специалисты разбираются, чей там след, это их работа.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Саморуков
Судя по этикетке , явно прослеживается питерский след .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Борис Данчев
Вы водку к старой цене верните по 39р. за 0,5л, и травиться никто не будет, травятся бухарики, а люди страдают, через жопу думаете господа о проблеме алкоголя
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Следователи из Москвы займутся делом об отравлении в Иркутске
© Ньюстюб
США пообещали Японии крупнейший возврат территорий с 1972 года
Убийца российского посла в Турции охранял Эрдогана
Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам
Россия сильнее любого потенциального агрессора, заявил Путин
Шойгу: НАТО активизировала разведку по периметру территории РФ
Суд признал Караулову виновной в попытке примкнуть в ИГИЛ
Кремль назвал автора статьи об убийстве посла России невменяемым
Замерзающий на Ямале дальнобойщик обвинил МЧС в вымогательстве
Сборная России заняла антирекордную позицию в рейтинге ФИФА
Спорт
Биатлонисты Норвегии выступили за бойкот этапа КМ в Тюмени Норвегия потребовала от Международного союза биатлонистов незамедлительно дисквалифицировать российских спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил
Авто
Отмена детских кресел может стать реальностью Правительство России обсуждает вопрос отмены обязанности перевозить детей в возрасте 7-11 лет в специальных креслах!
Hi-Tech
NASA опубликовало космический «Морозный пейзаж» На опубликованном агентством фото видна область NGC 6357. На снимке видно, как излучение молодых горячих звезд порождает облака холодного газа
Кино
Беллуччи, Волкова и другие на премьере фильма Кустурицы В Москве состоялась премьера нового фильма Эмира Кустурицы «По Млечному пути» с итальянской дивой в главной роли
Недвижимость
Почему типовые районы стали выглядеть по-европейски?
Госдума приняла новую систему тарифов на тепло
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Анна Банщикова ждет третьего ребенка Актриса в скором времени снова станет мамой.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь