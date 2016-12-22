Под Волгоградом военных осудили на 22 года за расстрел бизнесмена

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского гарнизонного военного суда, старшина Костров и сержант Иванов в составе организованной группы покушались на жизнь коммерсанта. Они выстрелили в него 17 раз.

По совокупности совершенных преступлений суд приговорил Кострова к лишению свободы сроком на 12 лет и лишил государственной награды. Иванов получил 10 лет колонии строгого режима. Кроме того, оба мужчины остались без воинских званий.