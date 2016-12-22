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13:53 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре разыскивают водителя, сбившего девушку-подростка

Пострадавшая получила ряд травм.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 16.50 12 декабря 2016 года в Кировском районе г. Самара. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством с неустановленными регистрационными номерами, следовал по ул. Стара-Загора со стороны пр. Кирова в направлении ул. Г. Димитрова.

Напротив дома № 128 Ж по ул. Стара-Загора, при начале движения, не убедился в безопасности своего маневра и не уступил дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом, допустив наезд на несовершеннолетнюю девушку 1999 года рождения.

Девушка переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

После наезда водитель скрылся с места ДТП.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей был поставлен диагноз «черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, тупая травма живота».

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Самара ведет розыск скрывшегося водителя и просит очевидцев обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самара по адресу: ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону: 228−53- 49.

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