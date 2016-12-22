В Самаре разыскивают водителя, сбившего девушку-подростка
Пострадавшая получила ряд травм.
Пострадавшая получила ряд травм.
Напротив дома № 128 Ж по ул.
Девушка переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.
После наезда водитель скрылся с места ДТП.
Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей был поставлен диагноз «черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, тупая травма живота».
Отдел ГИБДД У МВД России по г. Самара ведет розыск скрывшегося водителя и просит очевидцев обратиться в отделение розыска 3 роты полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самара по адресу: ул. Литвинова, 360 или сообщить по телефону: 228−53- 49.