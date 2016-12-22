На Урале зафиксирована первая смерть от гриппа
В этом сезоне.
В этом сезоне.
На Урале зафиксирован первый летальный исход заболевания гриппом — в Челябинской области. Причина смерти уже подтверждена лабораторно, сообщил южноуральский министр здравоохранения Сергей Кремлев. Погибший не был привит.
Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области оценивается как предэпидемическая — за неделю зарегистрирована почти 31 тысяча случаев заражения (+11,2% к предыдущему показателю). Среди детей эпидпорог уже превышен, сообщает «Уралинформбюро».