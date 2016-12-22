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13:49 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Урале зафиксирована первая смерть от гриппа

В этом сезоне.

Источник: УралИнформБюро

На Урале зафиксирован первый летальный исход заболевания гриппом — в Челябинской области. Причина смерти уже подтверждена лабораторно, сообщил южноуральский министр здравоохранения Сергей Кремлев. Погибший не был привит.

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области оценивается как предэпидемическая — за неделю зарегистрирована почти 31 тысяча случаев заражения (+11,2% к предыдущему показателю). Среди детей эпидпорог уже превышен, сообщает «Уралинформбюро».

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