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22 декабря, источник: РИА "Воронеж"

Парень из Узбекистана получил 15 лет тюрьмы за убийство воронежского священника

Исследовав доказательства, суд принял версию о корыcтном преступлении.

Воронежский областной суд вынес приговор 26-летнему гражданину Узбекистана Андрею Утееву в четверг, 22 декабря. За убийство, сопряженное с разбоем (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью (ч.4 ст. 162 УК РФ) парень получил в наказание 15 лет колонии строгого режима, сообщил журналисту РИА «Воронеж» Александр Харьков, гособвинитель прокуратуры Воронежской области. Кроме того, суд назначил возмещение ущерба по иску брата погибшего отца Романа — обязал Утеева выплатить родственнику компенсацию материального вреда в размере 116 тыс. рублей и компенсацию морального ущерба в размере 800 тыс. рублей.

Убийство настоятеля храма в бутурлиновском селе Пузево произошло с 30 на 31 октября 2015 года. Как установил суд, накануне вечером Андрей Утеев приехал к отцу Роману с другим знакомым батюшкой и молодым человеком. Иеромонах Роман пригласил молодого человека обсудить ремонт в храме. Мужчины вчетвером ужинали, настоятель выпивал с двумя гостями-мирянами. К 22 часам батюшка и один из гостей уехали домой, в соседний район. Андрей Утеев остался на ночь, чтобы на следующий день съездить в Воронеж за инструментами и материалами. К тому времени Утеев оценил сроки и договорился со священником о стоимости работы.

Андрей Утеев — парень с русскими корнями, уроженец города Навои, приехал в Воронежскую область из Узбекистана, перебивался случайными заработками. Парню нужны были деньги: он планировал свадьбу со своей девушкой. После распития спиртного Андрей Утеев и отец Роман отправились спать. Вскоре после этого парень взял на кухне нож и ударил священника ножом. Утеев потребовал сказать код сейфа, который увидел в доме у батюшки. Опасаясь за свою жизнь, иеромонах Роман назвал код. Парень забрал 3 тыс. рублей и два мобильных телефона настоятеля храма, а потом уехал на его автомобиле Citroen C4. Утеев был сильно пьян и пробил колеса с правой стороны автомобиля. В Павловском районе он увидел пост ГИБДД и пошел к инспекторам ДПС и признался в том, что «зарезал батюшку».

После заявления парня на пост ДПС приехали оперативники и увезли его в отдел. В доме при сельском храме в селе Пузево нашли мертвого отца Романа, который скончался от ранения в живот.

В суде гособвинение и защита Утеева спорили о мотиве преступления — причинах, по которым Андрей Утеев зарезал батюшку. Прокурор Александр Харьков настаивал на корыстном мотиве преступления: у Утеева был умысел убить батюшку из-за денег. Сам Андрей Утеев и его адвокат попытались уверить суд, что деньги и автомобиль отца Романа парень решил взять после ножевого ранения, которое случилось из-за сексуальных домогательств со стороны священника. По итогам выступления в прениях гособвинитель Александр Харьков попросил суд приговорить Андрея Утеева к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защитник Ольга Головкова просила суд переквалифицировать действия Андрея Утеева на статью об умышленном убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). В отличие от убийства с отягчающими обстоятельствами, такая статья обвинения мягче — она предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Адвокат просила о наказании для Утеева ниже низшего предела — сроке меньше шести лет.

При оглашении приговора судья Михаил Авдеев назвал версию подсудимого способом себя защитить и снизить наказание, рассказал Александр Харьков. При этом суд при назначении срока учел частичное признание вины Утеевым, отсутствие у него судимостей и его хорошие характеристики, согласие возмещать ущерб родным отца Романа.

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