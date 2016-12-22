МОН впервые прокомментировало смерть школьника в Астане

«В начале января будет готова экспертиза, которую сейчас проводят специальные криминалисты. Я знаю, что там большая группа, причем приглашенные с Алматы, Астаны, большая комиссия работает, чтобы изучить, почему оборвалась трагически жизнь этого ребенка. Пока не готова экспертиза, говорить о чем-либо не имеет смысла. Мы сейчас не можем толковать о чем-либо, потому что мы не знаем, от чего погиб ребенок», — сказала Суханбердиева на пресс-конференции.

АСТАНА, 22 дек — Sputnik. Причина смерти восьмиклассника, который умер в школе, станет известна в начале января, сообщила вице-министр образования РК Эльмира Суханбердиева.

Она также прокомментировала мнение о том, что причиной смерти школьника могла стать драка.

«Большинство детей говорит, что не было (драки — ред.), некоторые дети говорят, что была. Вы знаете, что там идет отдельное служебное расследование, учитель действительно на момент инцидента, если он был, выходил из класса», — добавила она.

Вице-министр напомнила, что опрос детей, проведение с ними беседы является непростым делом — необходимо присутствие родителей, школьного психолога, учителя.

Как сообщалось ранее, ученик восьмого класса, 2002 года рождения, был обнаружен в школе № 59 30 ноября около 13:00 часов в учебном классе без видимых признаков насильственной смерти. Официально говорилось, что предварительная причина смерти ребенка — сердечная недостаточность, однако в соцсетях появляются сообщения со ссылкой на родственников погибшего подростка, что его сильно толкнул одноклассник.