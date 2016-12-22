МОН впервые прокомментировало смерть школьника в Астане
В министерстве образования и науки не внесли ясность в вопрос о таинственной гибели школьника в Астане.
В министерстве образования и науки не внесли ясность в вопрос о таинственной гибели школьника в Астане.
АСТАНА, 22 дек — Sputnik. Причина смерти восьмиклассника, который умер в школе, станет известна в начале января, сообщила
«В начале января будет готова экспертиза, которую сейчас проводят специальные криминалисты. Я знаю, что там большая группа, причем приглашенные с Алматы, Астаны, большая комиссия работает, чтобы изучить, почему оборвалась трагически жизнь этого ребенка. Пока не готова экспертиза, говорить о
Она также прокомментировала мнение о том, что причиной смерти школьника могла стать драка.
«Большинство детей говорит, что не было (драки — ред.), некоторые дети говорят, что была. Вы знаете, что там идет отдельное служебное расследование, учитель действительно на момент инцидента, если он был, выходил из класса», — добавила она.
Как сообщалось ранее, ученик восьмого класса, 2002 года рождения, был обнаружен в школе № 59 30 ноября около 13:00 часов в учебном классе без видимых признаков насильственной смерти. Официально говорилось, что предварительная причина смерти ребенка — сердечная недостаточность, однако в соцсетях появляются сообщения со ссылкой на родственников погибшего подростка, что его сильно толкнул одноклассник.
В полиции сообщили лишь, что в настоящее время проводится