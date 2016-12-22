Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Журналист США ответил на резкую критику Захаровой
Занимательные факты о елочных игрушках
СМИ: Деми Мур встречается с Тоби Магуайром
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Генпрокуратуре Украины разрешили обыскать дом Путина – СМИ
Многочасовая капельница: Бузовой стало хуже - СМИ
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
СМИ: Деми Мур встречается с Тоби Магуайром
Порошенко просят «не портить настроение» новогодним обращением
Немецкие СМИ назвали нового врага Путина
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
13Убит посол России в Турции
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14:08 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге задержан предполагаемый убийца пропавшей жительницы Новоуральска Кристины Яновой

В Екатеринбурге задержан предполагаемый убийца 25-летней жительницы Новоуральска Кристины Яновой, пропавшей несколько дней назад. Он уже дает признательные показания, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил Накануне.RU источник в правоохранительных органах, знакомый с материалами дела, подозреваемый задержан Верх-Исетским следственным отделом СКР. Сам труп жертвы обнаружили в Чкаловском районе города.

Как рассказал собеседник агентства, задержанный мужчина дает признательные показания и уже принял участие в следственном эксперименте.

О пропаже Кристины Яновой сообщил ее муж.

«В ходе расследования информация о том, что девушка занималась проституцией, подтвердилась», — отметил источник.

Добавим, о пропаже Кристины Яновой несколько дней назад сообщил ее муж, сотрудник МЧС. По его словам, девушка исчезла в ночь с 13 на 14 декабря в Екатеринбурге, последний раз ее видели в переулке Энергетиков. Эта запись в соцсети собрала несколько тысяч перепостов, о произошедшем сообщалось в СМИ.

Девушку искали несколько дней.

Позднее подруги девушки, с которыми она снимала квартиру в уральской столице, рассказали, что в тот вечер она отправилась на свидание с неким «Жекой», который обещал ей за встречу 20 тыс. руб. После этого ее никто не видел.

Отметим, официально в Следственном комитете это дело пока не комментируют.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Осужденная за репост воспитатель все-таки отправится в колонию
Валокордин и боярышник будут продавать только по рецептам
Путин заявил, что Россия сильнее любого потенциального агрессора
Шойгу: НАТО активизировала разведку по периметру территории РФ
Варвару Караулову приговорили к 4,5 годам колонии
В Москве умер внук Иосифа Сталина
Замерзающий на Ямале дальнобойщик обвинил МЧС в вымогательстве
«Почта России» закупит 15 тысяч смартфонов на отечественной ОС
Спорт
Биатлонисты Норвегии выступили за бойкот этапа КМ в Тюмени Норвегия потребовала от Международного союза биатлонистов незамедлительно дисквалифицировать российских спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
NASA опубликовало космический «Морозный пейзаж» На опубликованном агентством фото видна область NGC 6357. На снимке видно, как излучение молодых горячих звезд порождает облака холодного газа
Кино
Ургант и Светлаков: «Наш поцелуй в "Елках" был спонтанным» Звезды фильма «Елки 5» Иван Ургант и Сергей Светлаков рассказали, чем им дорога знаменитая новогодняя франшиза, а также пошутили про похищенных родственников и зарплату пловом
Недвижимость
Почему типовые районы стали выглядеть по-европейски?
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан не выпускают за рубеж из-за долгов по ЖКХ
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Анна Банщикова ждет третьего ребенка Актриса в скором времени снова станет мамой.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь