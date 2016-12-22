В Екатеринбурге задержан предполагаемый убийца пропавшей жительницы Новоуральска Кристины Яновой

Как сообщил Накануне.RU источник в правоохранительных органах, знакомый с материалами дела, подозреваемый задержан Верх-Исетским следственным отделом СКР. Сам труп жертвы обнаружили в Чкаловском районе города.

Как рассказал собеседник агентства, задержанный мужчина дает признательные показания и уже принял участие в следственном эксперименте.

О пропаже Кристины Яновой сообщил ее муж.

«В ходе расследования информация о том, что девушка занималась проституцией, подтвердилась», — отметил источник.

Добавим, о пропаже Кристины Яновой несколько дней назад сообщил ее муж, сотрудник МЧС. По его словам, девушка исчезла в ночь с 13 на 14 декабря в Екатеринбурге, последний раз ее видели в переулке Энергетиков. Эта запись в соцсети собрала несколько тысяч перепостов, о произошедшем сообщалось в СМИ.

Девушку искали несколько дней.

Позднее подруги девушки, с которыми она снимала квартиру в уральской столице, рассказали, что в тот вечер она отправилась на свидание с неким «Жекой», который обещал ей за встречу 20 тыс. руб. После этого ее никто не видел.

Отметим, официально в Следственном комитете это дело пока не комментируют.