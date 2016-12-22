В Челябинске мужчина, угрожая битой, закрыл в квартире бригаду скорой помощи

Как сообщает Life со ссылкой на фельдшера, челябинец вызвал скорую помощь своему ребенку, у которого поднялась температура. Врачи осмотрели заболевшего, поставили диагноз ОРВИ и сообщили отцу, что ребенок не нуждается в госпитализации.

Тогда мужчина начал оскорблять медиков, угрожать им битой и требовал срочно отвезти их в больницу. Он несколько часов не выпускал бригаду скорой помощи из квартиры. По словам врачей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В управлении здравоохранения города и на станции скорой помощи пока от комментариев по случившемуся воздержались.