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14:05 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске мужчина, угрожая битой, закрыл в квартире бригаду скорой помощи

В Челябинске ночью мужчина несколько часов удерживал в квартире бригаду скорой помощи, угрожая им битой.

Как сообщает Life со ссылкой на фельдшера, челябинец вызвал скорую помощь своему ребенку, у которого поднялась температура. Врачи осмотрели заболевшего, поставили диагноз ОРВИ и сообщили отцу, что ребенок не нуждается в госпитализации.

Тогда мужчина начал оскорблять медиков, угрожать им битой и требовал срочно отвезти их в больницу. Он несколько часов не выпускал бригаду скорой помощи из квартиры. По словам врачей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В управлении здравоохранения города и на станции скорой помощи пока от комментариев по случившемуся воздержались.

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