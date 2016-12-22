Семерых членов преступной группировки подозревают в подделке документов
Семерых членов преступной группировки, в том числе студентов столичных вузов, подозревают в фальсификации документов и мошенничестве.
Семерых членов преступной группировки, в том числе студентов столичных вузов, подозревают в фальсификации документов и мошенничестве.
По данным Пограничной полиции, они занимались подделкой доверенностей, полисов автострахования и карт техосмотра пригнанных
За каждый подделанный документ они брали у потерпевших от 50 до 700 евро. При обысках в доме подозреваемых обнаружили фальшивые печати и документы, подтверждающие их вину.
Двоих злоумышленников задержали, остальные на время следствия будут находиться на свободе.
Если вину подозреваемых докажут, им грозит до десяти лет тюрьмы.