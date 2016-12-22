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13:56 (мск), источник: Publika.md

Семерых членов преступной группировки подозревают в подделке документов

Семерых членов преступной группировки, в том числе студентов столичных вузов, подозревают в фальсификации документов и мошенничестве.

Источник: Publika.md

По данным Пограничной полиции, они занимались подделкой доверенностей, полисов автострахования и карт техосмотра пригнанных из-за границы автомобилей.

За каждый подделанный документ они брали у потерпевших от 50 до 700 евро. При обысках в доме подозреваемых обнаружили фальшивые печати и документы, подтверждающие их вину.

Двоих злоумышленников задержали, остальные на время следствия будут находиться на свободе.

Если вину подозреваемых докажут, им грозит до десяти лет тюрьмы.

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