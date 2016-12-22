Семерых членов преступной группировки подозревают в подделке документов

По данным Пограничной полиции, они занимались подделкой доверенностей, полисов автострахования и карт техосмотра пригнанных из-за границы автомобилей.

За каждый подделанный документ они брали у потерпевших от 50 до 700 евро. При обысках в доме подозреваемых обнаружили фальшивые печати и документы, подтверждающие их вину.

Двоих злоумышленников задержали, остальные на время следствия будут находиться на свободе.

Если вину подозреваемых докажут, им грозит до десяти лет тюрьмы.