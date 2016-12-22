В Краснозерском районе заглохшие на трассе дальнобойщики второй день ждут помощи

Замерзших на трассе дальнобойщиков сегодня встретила съёмочная группа «Вестей». Мимо в такой мороз проехать не смогли. Грузовик заглох в Краснозерском районе, на казахстанской трассе. Машина сломалась, по словам водителей — еще вчера. Придет ли помощь?

«Вести» связались с региональным МЧС. И вот последняя информация — топливную систему грузовика отогрели. Сейчас заряжают аккумуляторы. К вечеру дальнобойщики отправятся к месту назначения. Еще одна фура замерзла сегодня недалеко от Татарска. На место уже выехали спасатели.