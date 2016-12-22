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14:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Краснозерском районе заглохшие на трассе дальнобойщики второй день ждут помощи

МЧС наготове, круглосуточно мониторят ситуацию на междугородних трассах. Спасать сегодня пришлось пассажиров рейса Томск-Кемерово. Автобус из-за мороза вышел из строя.

Источник: Вести - Новосибирск

Замерзших на трассе дальнобойщиков сегодня встретила съёмочная группа «Вестей». Мимо в такой мороз проехать не смогли. Грузовик заглох в Краснозерском районе, на казахстанской трассе. Машина сломалась, по словам водителей — еще вчера. Придет ли помощь?

«Вести» связались с региональным МЧС. И вот последняя информация — топливную систему грузовика отогрели. Сейчас заряжают аккумуляторы. К вечеру дальнобойщики отправятся к месту назначения. Еще одна фура замерзла сегодня недалеко от Татарска. На место уже выехали спасатели.

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