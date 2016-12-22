В Краснозерском районе заглохшие на трассе дальнобойщики второй день ждут помощи
МЧС наготове, круглосуточно мониторят ситуацию на междугородних трассах. Спасать сегодня пришлось пассажиров рейса
МЧС наготове, круглосуточно мониторят ситуацию на междугородних трассах. Спасать сегодня пришлось пассажиров рейса
Замерзших на трассе дальнобойщиков сегодня встретила съёмочная группа «Вестей». Мимо в такой мороз проехать не смогли. Грузовик заглох в Краснозерском районе, на казахстанской трассе. Машина сломалась, по словам водителей — еще вчера. Придет ли помощь?
«Вести» связались с региональным МЧС. И вот последняя информация — топливную систему грузовика отогрели. Сейчас заряжают аккумуляторы. К вечеру дальнобойщики отправятся к месту назначения. Еще одна фура замерзла сегодня недалеко от Татарска. На место уже выехали спасатели.