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14:23 (мск), источник: dostup1.ru

Водитель ассенизатора ослеп, взорвав цистерну с фекалиями, под Чебаркулем

Мужчина с сотрясением мозга и поврежденным лицом находится в больнице.

Ассенизатор из Чебаркульского района (Челябинская область) угодил в больницу, пострадав при взрыве цистерны с нечистотами, — 38-летний мужчина нарушил технику безопасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в среду, 21 декабря, около деревни Сарафаново. Ассенизатор приехал сливать фекалии в поле, однако не смог открыть обратный клапан, который примерз на морозе. Чтобы растопить лед, мужчина соорудил факел, поджег и поднес его к горловине. Поскольку в цистерне скопились газы, произошел взрыв.

«Мужчину госпитализировали с сильными повреждениями лица, сотрясением и ушибом головного мозга. Кроме того, он потерял зрение. Насовсем или временно, пока неизвестно. Он на лечении. В его действиях усматриваются признаки нарушения требований охраны труда», — рассказала специалист направления по связям со СМИ ОМВД «Чебаркульский» Елена Щеткова.

В настоящий момент материал направлен в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

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