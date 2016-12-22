В СК назвали предполагаемую причину смерти двух калининградок

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения в квартире на ул. Краснодонской тел двух женщин. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в пресс-службе регионального СК.

По предварительным данным, причиной смерти 34-летней и 28-летней местных жительниц явилось отравление угарным газом. В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы.