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14:15 (мск), источник: Новый Калининград

В СК назвали предполагаемую причину смерти двух калининградок

Тела были найдены на ул. Краснодонской.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения в квартире на ул. Краснодонской тел двух женщин. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в пресс-службе регионального СК.

По предварительным данным, причиной смерти 34-летней и 28-летней местных жительниц явилось отравление угарным газом. В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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