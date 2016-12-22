Полиция: во время сноса МАФов в Киеве пострадали пять человек
Полиция заявляет о пятерых пострадавших, двух правоохранителях и трех мирных граждан, во время сноса малых архитектурных форм в столице.
Полиция заявляет о пятерых пострадавших, двух правоохранителях и трех мирных граждан, во время сноса малых архитектурных форм в столице.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Около 150 работников правоохранительных органов заступили на охрану общественного порядка на улице Политехнической, получив информацию от Киевской городской государственной администрации о проведении демонтажных работ.
В полиции сообщили, что, когда на место прибыла спецтехника, владельцы МАФов заблокировали ее, а затем возник конфликт между предпринимателями и представителями благоустройства. На место происшествия также прибыл один из народных депутатов с группой лиц.
«Чтобы не допустить физического противостояния и массовой драки, правоохранители вынуждены были вмешаться в ситуацию. В результате демонтажные работы не проводили, и спустя некоторое время участники происшествия разошлись», — говорится в сообщении.
«В общей сложности в столичную полицию поступило пять сообщений врачей об оказании помощи пострадавшим на улице Политехническая, из них двое — сотрудники полиции, а также более 10 сообщений относительно этих событий», — заявили в столичной полиции.
Все сведения соответствующим образом зарегистрированы. Решается вопрос о правовой квалификации происшествий.