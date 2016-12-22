Суд признал студентку МГУ Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ

Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

«Виновность подсудимой подтверждается доказательствами по делу, в том числе показаниями ее отца и матери», — сказано в тексте приговора.

В настоящее время проходит оглашение приговора, девушке грозит более 5 лет лишения свободы. Срок наказания станет известен, когда текст приговора огласят полностью.

Накануне Караулова выступила с последним словом в суде, заявив, что не может себя простить за случившееся.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.