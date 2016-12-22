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14:24 (мск), источник: Газета.Ру

Суд признал студентку МГУ Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ

Московский окружной военный суд признал экс-студентку МГУ Варвару Караулову (Александру Иванову) виновной в попытке примкнуть к террористической группировке «Исламское государство».

Источник: РИА "Новости"

Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

«Виновность подсудимой подтверждается доказательствами по делу, в том числе показаниями ее отца и матери», — сказано в тексте приговора.

В настоящее время проходит оглашение приговора, девушке грозит более 5 лет лишения свободы. Срок наказания станет известен, когда текст приговора огласят полностью.

Накануне Караулова выступила с последним словом в суде, заявив, что не может себя простить за случившееся.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Комментарии
12
В
х... не пори.надоел уже тут своими баснями.твоя "девчонка"в мгу училась на филфаке и знала что такое хорошо,а что плохо.молотишь тут как машинка зингер языком
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Вера Мазницина
Вы, похоже, робот... Под разными темами одинаковые комментарии... А если вживую побеседовать?
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Вера Мазницина
Да уж... Это не вина девочки, а ее беда, что она поверила сильному мужчине... Ведь это поколение чувствует себя не нужным в стране. В сети ИНТЕРНЕТ запросто вербовали молодежь, и я уверена, что вербовщики действуют не за "СПАСИБО", используя последние достижения психологии. В 70-е - 80-е года прошлого века такой поступок был бы просто невозможен... Вспоминается фраза: "Да здравствует советский суд, самый гуманный суд в мире"... Стыдно за действия наших мужчин, хотя они и при власти...
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