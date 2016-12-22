Из тайной тюрьмы СБУ освобожден житель Новокуйбышевска

Одним из них, по информации издания, является 39-летний житель Новокуйбышевска Владислав Кондалов.

О задержании четырежды судимого гражданина России в районе города Счастье Луганской области СБУ сообщила в марте 2016 года. При себе он имел автомат Калашникова и медаль «За Дебальцево», выданную Казачьей национальной гвардией Всевеликого войска Донского. На видеозаписи допроса Владислава Кондалова, опубликованной СБУ после задержания, россиянин рассказывал, что прибыл на территорию самопровозглашенной ЛНР в октябре 2014 г. и с тех пор воевал под позывным Самара. О судьбе Кондалова после задержания до сих пор ничего не сообщалось. По данным проекта «Правда войны», по состоянию на лето 2016 г. он находился в тайной тюрьме СБУ в Харькове.

Координатор проекта Татьяна Булько в беседе с изданием уточнила, что двух освобожденных россиян без каких-либо документов вывезли к населенному пункту Новолуганское в 65 км от Донецка. По ее словам, сразу после этого волонтеры проекта пытались связаться с наблюдательной миссией ОБСЕ, чтобы она помогла пересечь россиянам линию соприкосновения, но успехом эти попытки не увенчались.

17 декабря, по словам Булько, освобожденных граждан России в Новолуганском случайно обнаружила миссия Международного Красного Креста (МКК), которая привезла в поселок продукты и гуманитарную помощь. Полномочий вывезти их с нейтральной полосы у МКК не было, но представители миссии связались с российским посольством в Киеве, которое начало экстренно готовить для россиян документы. Уже 18 декабря машина МКК вновь вернулась в Новолуганское, передала россиянам удостоверения личности, которые были для них оформлены российским посольством в Киеве, после чего они смогли добраться до Донецка, где 19 декабря их допрашивали в МГД ДНР. В МГД самопровозглашенной республики «Ъ» сообщили, что не имеют права разглашать информацию о россиянах, переданных на территорию ДНР со стороны Украины, но что «они свяжутся с вами, если посчитают это нужным».