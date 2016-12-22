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14:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Вице-премьер Прикамья доставлен на допрос в ФСБ

ПЕРМЬ, 22 декабря, РИА «ФедералПресс». Сегодня вице-премьер правительства Пермского края Олега Демченко был доставили на допрос в краевое управление ФСБ.

Господин Демченко был сопровожден сотрудниками УФСБ на допрос в качестве свидетеля, приводит подробности «Коммерсант-Пермь».

Предполагается, что Демченко допрашивают по делу министра транспорта Алмаза Закиева, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в интересах участника конкурса по отбору подрядчика на строительство обхода Чусового.

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