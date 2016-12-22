Вице-премьер Прикамья доставлен на допрос в ФСБ

Господин Демченко был сопровожден сотрудниками УФСБ на допрос в качестве свидетеля, приводит подробности «Коммерсант-Пермь».

Предполагается, что Демченко допрашивают по делу министра транспорта Алмаза Закиева, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в интересах участника конкурса по отбору подрядчика на строительство обхода Чусового.