Прикамец грабил свою бабушку

Пенсионерка рассказала, что ранее 28-летний родственник часто похищал у нее деньги, но в полицию она не сообщала. Обратиться к правоохранителям ей порекомендовал социальный работник, которому она пожаловалась на наглого внука.

Оперативники установили, что злоумышленник один раз уже был судим за кражу у своей пожилой родственницы. Подозреваемый был задержан.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Внук находится под домашним арестом. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства совершённых им преступлений.