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14:48 (мск), источник: Новости Перми

Прикамец грабил свою бабушку

В полицию по Карагайскому району обратилась 89-летняя местная жительница: внук открыто украл у нее 43 тысячи рублей.

Пенсионерка рассказала, что ранее 28-летний родственник часто похищал у нее деньги, но в полицию она не сообщала. Обратиться к правоохранителям ей порекомендовал социальный работник, которому она пожаловалась на наглого внука.

Оперативники установили, что злоумышленник один раз уже был судим за кражу у своей пожилой родственницы. Подозреваемый был задержан.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Внук находится под домашним арестом. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства совершённых им преступлений.

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