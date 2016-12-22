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22 декабря, источник: Telegraf.com.ua

В ОБСЕ заявили об эскалации конфликта в районе Светлодарска

Вблизи Светлодарска фиксируется половина всех нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: Telegraf.com.ua

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе фиксируют увеличение количества нарушений режима прекращения огня, половина из которых приходится на район г. Светлодарск (Бахмутский район Донецкой области), сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«На прошлой неделе СММ зафиксировали 75% повышение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущей неделей. Использование запрещенного Минскими договоренностями вооружения было четко выражено, примерно на 300% было зафиксировано увеличение использования», — сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

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А. Хуг отметил, что наблюдатели зафиксировали 985 взрывов от выстрелов из минометов, танков, артиллерии и РСЗО.

«Большинство этих взрывов, а именно 843, были зафиксированы на выходных в районах юг и юго-восток от Светлодарска. На эту горячую точку пригодится половина всех нарушений режима прекращения огня», — рассказал замглавы миссии.

По его словам, остальная часть приходится на треугольник «Авдеевка — Ясиноватая — Донецкий аэропорт», на восток и юго-восток от Мариуполя, западные районы Горловки, западные части Луганской области, а также на пригород Донецка. А. Хуг проинформировал, что боевые действия в районе подконтрольного украинским властям Светлодарска и неподконтрольного Дебальцево продолжаются, в результате чего патрули СММ были вынуждены отступить на безопасное расстояние.

«Только вчера наши наблюдатели зафиксировали более 1100 взрывов. В результате чего наши патрули были вынуждены отступить. В итоге мы не до конца не уверены, что на самом деле там происходит», — уточнил он.

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