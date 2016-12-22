Бензовоз налетел на грейдер под Пестрецами

Сотрудники пожарной части № 126 отряда № 7 Федеральной пожарной службы по РТ по прибытию на место обнаружили столкнувшийся грейдер и бензовоз «Мерседес» с 30-ю тоннами дизельного топлива.

Как выяснилось, двигаясь в попутном направлении, водитель бензовоза не заметил боковой отвал грейдера и столкнулся. В результате столкновения произошел розлив дизельного топлива. Дорожники засыпали место розлива песком, а пожарные подготовились к проведению пенной атаки в случае возгорания топлива.