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15:55 (мск), источник: dostup1.ru

Магнитогорец, убивший родителей ради страховки и машины, попросил суд о смягчении наказания

Верховный суд рассмотрел ходатайство Дмитрия Семакина.

Житель Магнитогорска (Челябинская область), убивший родителей ради машины и страховки, попросил смягчить ему суровый приговор — дело рассмотрел Верховный суд РФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, преступление совершено в феврале 2015 года. Следствием установлено, что Дмитрий Семакин и Тимур Насыров, которому товарищ пообещал половину суммы, вырученной от продажи имущества после смерти родителей, прошли в квартиру потерпевших, выпили, после чего, вооружившись топором и металлической трубой, зашли в спальню и, заняв позиции по разным сторонам кровати, одновременно нанесли множество ударов по головам спавших супругов. Когда Семакин увидел, что отец подает признаки жизни, он накинул ему на шею электрический провод и задушил. Затем Семакин арендовал легковой автомобиль, на котором совместно с подельником вывез трупы в безлюдное место, а через несколько дней молодой человек обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже родителей, подключил волонтеров и сам участвовал в поисках.

Тела погибших были обнаружены спустя почти две недели возле одного из СНТ. Оказалось целью убийцы были 760 тыс. рублей страховки за жизнь матери, а также право собственности на доли в 3-комнатной квартире родителей. В июне 2016 года Дмитрий Семакин и Тимур Насыров признаны виновными в групповом убийстве двух человек, совершенном из корыстных побуждений (пункты «а, ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ).

Семакина суд приговорил к 19, Насырова — к 18 годам строгого режима. Верховный суд РФ рассмотрел апелляцию стороны защиты и отказал преступникам в смягчении приговора. Решение суда оставлено без изменений.

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