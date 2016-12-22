В Киеве на стройке упала монтажная площадка высотного крана, один человек погиб

На строительной площадке по ул. Лобачевского в Киеве с высотного крана упала монтажная площадка, в результате чего один человек погиб и еще двое получили травмы. Об этом сообщил начальник управления по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук, передает «Сегодня».

«Это произошло на территории стройки, где стоит четыре башенных крана. Бригада проводила демонтаж одного из них. В какой-то момент произошло падение монтажной площадки. Один мужчина 1966 года рождения погиб, упав вниз», — сказал Роман Ткачук.

По словам Романа Ткачука, двое рабочих застряли на 60-метровой высоте на площадке. «Туда поднялись наши спасатели. Оказали пострадавшим доврачебную медпомощь (они получили очень тяжелые травмы, связанные с переломами рук и ног). Мужчины были погружены в специальную спасательную бадью, спущены вниз и переданы медикам скорой помощи. Оба доставлены в больницу», — сообщил он.

Известно, что пострадавшим 36 и 30 лет.