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15:50 (мск), источник: РИА Новости

Суд назначил Карауловой реальный срок заключения

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Московский окружной военный суд в четверг назначил 4,5 года колонии общего режима бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой), пытавшейся сбежать в запрещенную группировку «Исламское государство», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости
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Ранее прокурор попросил приговорить Караулову к пяти годам колонии общего режима и штрафу 150 тысяч рублей. Адвокаты настаивали на оправдании.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Подсудимая в суде раскаялась в своих поступках, но напомнила, что никогда не собиралась воевать или участвовать в терактах, а ехала к любимому человеку, чтобы выйти за него замуж.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

Комментарии
43
Александр Шипов
На самом деле срок впаяли за отказ "сотрудничества" с ФСБ, опять же это чистой воды мракобесие. Удивляет конечно поведение её отца; привезти её из Турции и собственноручно отдать в руки упырей "от фемиды" для ублажения их больного самолюбия. Он же знал, что в РФ ее посадят при любом раскладе.
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Александр Шипов
Сегодня сажают за намерения, завтра начнут расстреливать за происхождение или "косой" взгляд. Все это уже было, опять нашли свои старые грабли и рады на них потоптаться.
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Max I
Во-первых, ее задержали не за намерения выехать, а незаконно въехать под поддельными документами уже за пределами РФ! Это уже как минимум статья УК! Во-вторых, она признала о чем думала и ее мысли были тем или иным образом связаны с ИГ, которое РФ запретило и связь с ним так же для граждан РФ запрещена! В-третьих, если девочка не понимала, что на территории ИГ ее ждало лишь сексуальное рабство и другие виды наказания (уж если там мусульманки побывали), то пусть мозги ей лучше промывают на родине и без насильственного рабства. Насчет монастыря - может и неплохая идея, но к Богу идут, по современным канонам, по собственной воле. Да и кто доказал что там все идеально и женщины живут в мире и согласии?
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