МЧС требует закрыть переправу через Иртыш в Омской области, где под лед провалился трактор

ОМСК, 22 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Омской области принимает меры по закрытию несанкционированной переправы через Иртыш около села Екатерининское, где 16 декабря под лед провалился трактор и погиб водитель, сообщила пресс-служба МЧС.

«Мы направили информационные письма в прокуратуру Тарского района и омскую транспортную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования по недопущению передвижения техники по данной несанкционированной переправе», — цитирует пресс-служба руководителя Тарского участка ГИМС, старшего госинспектора Александра Жукова.

По его словам, после трагедии на этой переправе были возведены препятствия для ограничения выезда на лед и выставлены запрещающие знаки. Однако уже сейчас все заграждения разрушены, по переправе снова двигается автотранспорт. «Мы выдали главе администрации Екатерининского сельского поселения предписание на устранения нарушения в кратчайшие сроки», — сказал Жуков. А пока на данной переправе усилено патрулирование, среди водителей проводится разъяснительная работа.

В МЧС корреспонденту ТАСС сообщили, что в данном месте организовать лицензированную переправу нет возможности, несмотря на ее востребованность среди местного населения. «Обустройство каждой переправы стоит около 3 млн рублей. На эти цели из бюджета выделяются определенные средства, от глав муниципальных образований поступают заявки. В местах, где переправа не предусмотрена, оборудовать ее дополнительно невозможно», — отметил собеседник агентства.