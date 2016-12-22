В Челябинске черный риелтор умыкнула у банка 37 миллионов
Почти за год.
Почти за год.
В Челябинске
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Сообщники Полушиной оформляли на подставных лиц кредиты на покупку жилья. При этом они предоставляли в банк фиктивные документы о трудоустройстве и доходах, а также заведомо ложные отчеты об оценке рыночной стоимости недвижимости. Таким образом в течение октября 2013 — июля 2014 года преступники украли из банка более 37,2 миллионов рублей.
Полушина признана виновной в создании преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в крупном размере (ч.4 ст. 159.1 УК РФ). Дела в отношении других участников сообщества расследуются.