В Челябинске черный риелтор умыкнула у банка 37 миллионов

В Челябинске экс-директора риелторского агентства «Рифей» Ирину Полушину осудили на 6 лет и 8 месяцев лишения свободы за мошенничество.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе областной прокуратуры, в 2013 году женщина организовала преступное сообщество, куда вошли сотрудники банка, специалисты-оценщики и риелторы.

Сообщники Полушиной оформляли на подставных лиц кредиты на покупку жилья. При этом они предоставляли в банк фиктивные документы о трудоустройстве и доходах, а также заведомо ложные отчеты об оценке рыночной стоимости недвижимости. Таким образом в течение октября 2013 — июля 2014 года преступники украли из банка более 37,2 миллионов рублей.

Полушина признана виновной в создании преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в крупном размере (ч.4 ст. 159.1 УК РФ). Дела в отношении других участников сообщества расследуются.