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16:25 (мск), источник: Югополис

Прокуратура назвала причину массового отравления в кубанской колонии

Причиной тяжелого отравления заключенных в исправительной колонии № 4 Армавира стало сильнодействующее средство, попавшее в исправительное учреждение в банке со сгущенкой.

Как сообщал «Югополис», в ночь на 15 декабря из исправительной колонии № 4 с подозрением на отравление в Армавирскую городскую больницу были доставлены 8 осужденных с предварительным диагнозом «кома неясной этиологии». Всем им оказана медицинская помощь, осужденные пришли в сознание, угрозы для их жизни нет.

По предварительным данным, восемь заключенных пострадали от передозировки медпрепарата «Прегабалин», который может использоваться в наркотических целях. Вещество предварительно было растворено в банке со сгущенным молоком, закатанной промышленным способом, сообщает «Интерфакс».

По результатам проверки прокуратурой Краснодарского края внесено представление в адрес регионального управления ФСИН с требованием устранить выявленные нарушения режима в ИК-4, привлечь виновных к ответственности.

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