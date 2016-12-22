Прокуратура назвала причину массового отравления в кубанской колонии

Как сообщал «Югополис», в ночь на 15 декабря из исправительной колонии № 4 с подозрением на отравление в Армавирскую городскую больницу были доставлены 8 осужденных с предварительным диагнозом «кома неясной этиологии». Всем им оказана медицинская помощь, осужденные пришли в сознание, угрозы для их жизни нет.

По предварительным данным, восемь заключенных пострадали от передозировки медпрепарата «Прегабалин», который может использоваться в наркотических целях. Вещество предварительно было растворено в банке со сгущенным молоком, закатанной промышленным способом, сообщает «Интерфакс».

По результатам проверки прокуратурой Краснодарского края внесено представление в адрес регионального управления ФСИН с требованием устранить выявленные нарушения режима в ИК-4, привлечь виновных к ответственности.