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16:20 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Луганской области перевернулся автобус, есть пострадавшие

В Луганской области перевернулся неисправный автобус, 5 пассажиров получили травмы.

Источник: Telegraf.com.ua

Автобус с неисправной рессорой перевернулся в Беловодском районе Луганской области, в результате чего пять пассажиров получили травмы, сообщает отдел управления превентивной деятельности ГУНП в Луганской области. ДТП произошло накануне днем на 236 км автодороги Р-07 «Чугуев — Меловое».

По предварительным данным, 39-летний водитель автобуса Volkswagen, двигаясь из Беловодска в направлении Старобельска и управляя технически неисправным транспортным средством (неисправность задней правой рессоры), не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, вследствие чего автобус перевернулся. В результате ДТП пятеро пассажиров (две женщины и трое мужчин) получили телесные повреждения различной степени тяжести. Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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