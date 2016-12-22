Двух жителей Красноярска обвиняют в хищении 26,4 миллионов рублей

КРАСНОЯРСК, 22 дек — РИА Новости. Менеджер одного из банков в Красноярске и его знакомый обвиняются в хищении 26,4 миллиона рублей у трех клиентов банка, сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Красноярскому краю.

Следствие установило, что в 2014—2015 годах банковский менеджер осуществлял индивидуальное обслуживание клиентов. Сотрудник банка получал информацию о наличии денежных средств на счетах клиентов и перечислял их на счет знакомого. Последний обналичивал похищенные средства, после чего подозреваемые распоряжались деньгами по своему усмотрению.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего менеджера банка и его 29-летнего знакомого, которые обвиняются в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных статьями “Мошенничество, совершенное организованное группой либо в особо крупном размере”, “Покушение на мошенничество”… Следуя разработанной схеме, обвиняемые похитили денежные средства трех клиентов банка на общую сумму 26 миллионов 430 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.