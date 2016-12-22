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16:43 (мск), источник: "Российская газета"

Подозреваемый в деле о «Боярышнике» помещен под домашний арест

В рамках операции задержаны уже 13 человек. По предварительным данным, они распространяли суррогат через собственные торговые точки, не имея для этого соответствующих документов.

В Иркутске один из подозреваемых в деле об отравлении суррогатным «Боярышником» помещен под домашний арест.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора по Иркутской области Александра Семенова.

Сообщается, что у задержанного хранилась партия поддельного алкоголя. Также Ленинский районный суд Иркутска рассмотрит ходатайства еще по троим подозреваемым.

К настоящему моменту после проверки в городе порядка 400 торговых точек было изъято более 30 тонн спиртосодержащей продукции.

Напомним, жертвами массового отравления настойкой «Боярышника» уже стали более 70 человек.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, введен режим ЧС, который предполагает запрет на оборот непищевой спиртосодержащей продукции.

В рамках операции задержаны уже 13 человек. По предварительным данным, они распространяли суррогат через собственные торговые точки, не имея для этого соответствующих документов.

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