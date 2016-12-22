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16:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржец сознался в убийстве Кристины Яновой

Из Новоуральска.

Источник: УралИнформБюро

Подозреваемого в убийстве 25-летней жительницы Новоуральска Кристины Яновой — Евгения Беляша арестовали на два месяца. 22 декабря 2016 года такое решение принял Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга, сообщила «Уралинформбюро» пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова.

Известно, что Е. Беляш признал свою вину. Ему готовятся предъявить обвинение.

Кристина Янова приехала в Екатеринбург на заработки, оставив дома мужа с маленьким сыном. Женщина познакомилась на сайте знакомств с Беляшом, который пригласил ее на свидание. В ночь на 14 декабря Кристина ушла на встречу. С тех пор ее больше никто не видел.

Спустя несколько дней тело женщины было найдено в районе Широкой Речки.

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