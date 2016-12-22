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16:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Смерть от гриппа на Южном Урале оказалась «ложной тревогой»

Пациентка скончалась от бронхиальной астмы.

Источник: УралИнформБюро

Минздрав Челябинской области опроверг ранее поступившую информацию о летальном исходе заболевания гриппом.

«Диагноз “грипп” был поставлен предварительно. Только что стали известны результаты исследования. На самом деле жительница Миасса скончалась от бронхиальной астмы», — уточнили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства.

На данный момент заболеваемость ОРВИ и гриппом на Южном Урале находится на предэпидемическом уровне. За неделю инфекцию подхватили почти 31 000 жителей региона, это на 11,2% больше, чем за предыдущие 7 дней. Эпидпорог среди детей превышен.

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