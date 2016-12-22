В Тольятти девушка устроила драку в очереди к педиатру и обругала врача матом
В Тольятти 20-летнюю безработную девушку привлекли к административной ответственности за оскорбление врача, сообщает
В Тольятти 20-летнюю безработную девушку привлекли к административной ответственности за оскорбление врача, сообщает
Установлено, что 9 сентября 2016 года девушка пыталась попасть на прием к
На шум вышла 57-летняя врач и попыталась успокоить девушку, однако та в ответ обругала ее в грубой нецензурной форме. Медик обратилась с заявлением о привлечении девушки к административной ответственности.
В итоге прокуратура Комсомольского района возбудила дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи девушку признали виновной. Ей назначен штраф в размере 1000 рублей. Постановление в законную силу не вступило.