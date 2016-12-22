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16:26 (мск), источник: Pro Город Самара

В Тольятти девушка устроила драку в очереди к педиатру и обругала врача матом

В Тольятти 20-летнюю безработную девушку привлекли к административной ответственности за оскорбление врача, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Установлено, что 9 сентября 2016 года девушка пыталась попасть на прием к врачу-педиатру Тольяттинской городской поликлиники № 4 без предварительной записи. Ей стали препятствовать 6 человек, ожидавших своей очереди. Произошел конфликт с криками и дракой.

На шум вышла 57-летняя врач и попыталась успокоить девушку, однако та в ответ обругала ее в грубой нецензурной форме. Медик обратилась с заявлением о привлечении девушки к административной ответственности.

В итоге прокуратура Комсомольского района возбудила дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи девушку признали виновной. Ей назначен штраф в размере 1000 рублей. Постановление в законную силу не вступило.

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