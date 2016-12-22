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22 декабря, источник: ИА Татар-информ

Появилось видео погони за протаранившим терминал аэропорта лихачем

(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). В сети появилось видео погони полицейских в аэропорту Казани за водителем-лихачем.

На видеозаписи видно как где нетрезвый водитель «Лады» 15-й модели, пытаясь скрыться от преследования полицейских, вытворяет самые невообразимые «чудеса» за рулем.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что накануне около 23 часов 40-летний водитель из Челнов протаранил панорамное окно здания аэропорта и проехался по залу ожидания, после чего выехал из терминала и застрял в сугробе. Там его задержали полицейские и доставили в участок.

Комментарии
1
ПАХАН!!!
Боевой джигит ,терять видать не чего было ему ,видать много у него проблем было что так уходил дерзко ,Челны пора ставить на второе место после Москвы по борзоте ,видать груженный был чем то что так уходил лихо ,груз видать дороже был отсидки за хулюганку ...
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