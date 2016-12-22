Появилось видео погони за протаранившим терминал аэропорта лихачем

На видеозаписи видно как где нетрезвый водитель «Лады» 15-й модели, пытаясь скрыться от преследования полицейских, вытворяет самые невообразимые «чудеса» за рулем.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что накануне около 23 часов 40-летний водитель из Челнов протаранил панорамное окно здания аэропорта и проехался по залу ожидания, после чего выехал из терминала и застрял в сугробе. Там его задержали полицейские и доставили в участок.