Появилось видео погони за протаранившим терминал аэропорта лихачем
(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). В сети появилось видео погони полицейских в аэропорту Казани за
(Казань, 22 декабря, «Татар-информ»). В сети появилось видео погони полицейских в аэропорту Казани за
На видеозаписи видно как где нетрезвый водитель «Лады» 15-й модели, пытаясь скрыться от преследования полицейских, вытворяет самые невообразимые «чудеса» за рулем.
Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что накануне около 23 часов 40-летний водитель из Челнов протаранил панорамное окно здания аэропорта и проехался по залу ожидания, после чего выехал из терминала и застрял в сугробе. Там его задержали полицейские и доставили в участок.