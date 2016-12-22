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16:47 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре иномарка врезалась в остановку, пострадали двое

ЧП произошло днем 22 декабря на остановке общественного транспорта на ул. Красных Партизан.

Около 15.00 22 декабря водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь по ул. Красных Партизан в районе второй краевой клинической больницы, не справился с управлением.

Иномарка на скорости врезалась в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, пострадали два человека.

Водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Подробности случившегося уточняются.

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