В Краснодаре иномарка врезалась в остановку, пострадали двое

Около 15.00 22 декабря водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь по ул. Красных Партизан в районе второй краевой клинической больницы, не справился с управлением.

Иномарка на скорости врезалась в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, пострадали два человека.

Водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Подробности случившегося уточняются.