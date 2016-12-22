В Краснодаре иномарка врезалась в остановку, пострадали двое
ЧП произошло днем 22 декабря на остановке общественного транспорта на ул. Красных Партизан.
ЧП произошло днем 22 декабря на остановке общественного транспорта на ул. Красных Партизан.
Около 15.00 22 декабря водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, двигаясь по ул. Красных Партизан в районе второй краевой клинической больницы, не справился с управлением.
Иномарка на скорости врезалась в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, пострадали два человека.
Водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.
Подробности случившегося уточняются.