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16:48 (мск), источник: БЕЛТА

Застреливший собаку грибников охотник оштрафован на Br315

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Охотник, который застрелил собаку грибников в Барановичском районе, привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 15 базовых величин. Такое постановление принято Барановичской межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник инспекции Игорь Загорский.

Мужчина признан виновным в совершении правонарушения по ч.3 ст.15−37 КоАП (нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты).

«В принципе, у охотника было законное право отстрелить бродячее животное, которое считается таковым на расстоянии более 300 м от населенного пункта. В данном случае от места инцидента до деревни было не меньше километра. Собака была одна и без ошейника. У мужчины не было хулиганского умысла. Его вина заключается в том, что он не убедился, что собака была с хозяином», — пояснил начальник инспекции.

Случай в Барановичском районе произошел в конце октября. Супруги-пенсионеры из деревни Новосады отправились в лес за грибами и взяли с собой двух своих собак. По лесу на мотоцикле ехал охотник, на которого собаки стали лаять. Мотоциклист остановился, достал ружье и выстрелом убил одного пса, второй успел убежать. Прибежавшим на выстрелы хозяевам он заявил, что стрелял по бездомному животному.

Постановление об административной ответственности, вынесенное 20 декабря Барановичской межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира, в законную силу не вступило и может быть обжаловано в десятидневный срок в вышестоящей инстанции.

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