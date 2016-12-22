В Калининграде водитель «БМВ» насмерть сбил 79-летнюю пенсионерку

Инцидент произошёл 22 декабря около 13:50 в районе дома № 34 по улице Красносельской. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «БМВ Х-1», двигаясь с разрешённой скоростью, допустил наезд на 79-летнюю женщину-пешехода.

Как предварительно установили сотрудники полиции, пенсионерка переходила дорогу в не предназначенном для этого месте, в 30-ти метрах от пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту. По её результатам будет принято процессуальное решение.