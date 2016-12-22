Причину самоподжога бизнесмена озвучили в прокуратуре ЮКО

В прокуратуре ЮКО сообщили, что мужчина поджёг себя перед зданием надзорного органа в знак протеста. Директор строительной фирмы «Саятжан» Нуркен Айнабеков таким образом выразил своё отношение к возбуждению уголовного дела в отношении него. Первое судебное заседание по этому делу должно было состояться как раз в момент трагедии.
«12 декабря прошёл первый судебный процесс, однако в связи с неявкой в суд защитника подсудимого Айнабекова судебное заседание отложено на 22 декабря на 15.00 часов. Сегодня 22 декабря около 15:00 часов перед зданием прокуратуры Южно-Казахстанской области гражданин Айнабеков, не предъявляя никаких требований, совершил самоподжог, облив тело горючей смесью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЮКО. Находившиеся рядом люди оказали мужчине первую помощь. «По предварительным данным, Айнабеков таким способом выразил протест на действия отдела полиции по возбуждённому в отношении него уголовному делу», — отметили в пресс-службе.
По данным телеканала Otyrar.kz, фирма «Саятжан» Нуркена Айнабекова строила семейно-врачебную амбулаторию в микрорайоне «Кайтпас-1». Накануне самоподжога бизнесмен выступил на пресс-конференции, где заявил, что готов пойти на крайние меры. К такому поступку его подтолкнуло бездействие чиновников, в результате которого он оказался на грани банкротства. 22 декабря, примерно в третьем часу дня у пропускного пункта в областную прокуратуру по улице Тауке хана 46-летний Нуркен Айнабеков обил себя из бутылки и поджёг. Огонь успели потушить и вызвать скорую. Пострадавшего с 55% ожогов тела доставили в реанимацию центра гипербарической оксигенации. Сейчас за его жизнь борются медики.