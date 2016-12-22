Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
5 психических болезней из русских сказок
Внук Сталина умер на улице
Мать четырех сыновей использует детей в качестве тренажеров
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Уродливые морские твари напугали интернет (видео)
Скоропостижно умер актер Вячеслав Шалевич
Ночью была госпитализирована народная артистка СССР - СМИ
СМИ: суд Киева разрешил за 30 дней обыскать Путина
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
13Убит посол России в Турции
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
16:47 (мск), источник: Informburo.kz

Причину самоподжога бизнесмена озвучили в прокуратуре ЮКО

Накануне самоподжога Нуркен Айнабеков предупреждал на пресс-конференции, что готов пойти на крайние меры.

В прокуратуре ЮКО сообщили, что мужчина поджёг себя перед зданием надзорного органа в знак протеста. Директор строительной фирмы «Саятжан» Нуркен Айнабеков таким образом выразил своё отношение к возбуждению уголовного дела в отношении него. Первое судебное заседание по этому делу должно было состояться как раз в момент трагедии.

«12 декабря прошёл первый судебный процесс, однако в связи с неявкой в суд защитника подсудимого Айнабекова судебное заседание отложено на 22 декабря на 15.00 часов. Сегодня 22 декабря около 15:00 часов перед зданием прокуратуры Южно-Казахстанской области гражданин Айнабеков, не предъявляя никаких требований, совершил самоподжог, облив тело горючей смесью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЮКО. Находившиеся рядом люди оказали мужчине первую помощь. «По предварительным данным, Айнабеков таким способом выразил протест на действия отдела полиции по возбуждённому в отношении него уголовному делу», — отметили в пресс-службе.

По данным телеканала Otyrar.kz, фирма «Саятжан» Нуркена Айнабекова строила семейно-врачебную амбулаторию в микрорайоне «Кайтпас-1». Накануне самоподжога бизнесмен выступил на пресс-конференции, где заявил, что готов пойти на крайние меры. К такому поступку его подтолкнуло бездействие чиновников, в результате которого он оказался на грани банкротства. 22 декабря, примерно в третьем часу дня у пропускного пункта в областную прокуратуру по улице Тауке хана 46-летний Нуркен Айнабеков обил себя из бутылки и поджёг. Огонь успели потушить и вызвать скорую. Пострадавшего с 55% ожогов тела доставили в реанимацию центра гипербарической оксигенации. Сейчас за его жизнь борются медики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Упавшая с крыши рынка снежная глыба разбила машину в Караганде
Валокордин и боярышник будут продавать только по рецептам
Трамп заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал США
Захарова прокомментировала исключение Савченко из делегации ПАСЕ
Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени
В Москве умер внук Иосифа Сталина
Эдвард Сноуден прокомментировал доклад конгресса США
«Почта России» закупит 15 тысяч смартфонов за 195 млн рублей
Спорт
ЦСКА примет «Зенит» в матче 18-го тура ЧР 4 марта Определены даты матчей 18-го, 19-го и 20-го туров чемпионата России
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Почему типовые районы стали выглядеть по-европейски?
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан не выпускают за рубеж из-за долгов по ЖКХ
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь