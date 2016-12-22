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22 декабря, источник: РИА Новости

В Иркутске двух фигурантов дела о «Боярышнике» отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Иркутска отправил под домашний арест двух фигурантов дела о производстве и распространении контрафактного спиртосодержащего средства «Боярышник», сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов. Всего по делу о контрафактном «Боярышнике» в Иркутске были задержаны 13 человек.

Источник: AP 2016

Ленинский районный суд Иркутска отправил под домашний арест двух фигурантов дела о производстве и распространении контрафактного спиртосодержащего средства «Боярышник», сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов.

Всего по делу о контрафактном «Боярышнике» в Иркутске были задержаны 13 человек. В среду суд продлил сроки задержания на 72 часа девяти задержанным. В четверг были рассмотрены материалы по еще четырем задержанным.

«Двум из задержанных определили меру пресечения — домашний арест. Одному продлили срок задержания на 72 часа. Еще по одному задержанному суд отказал следствию в мере пресечения, он отпущен», — сказал Семенов.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в выходные. По последним данным, погибли 72 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Установлен склад хранения продукции.

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