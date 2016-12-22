В Сочи госпитализирован избитый участник «сталинского» пикета

Избитый возле Центрального универмага Сочи участник пикета памяти Сталина госпитализирован в нейрохирургию четвертой городской больницы. У мужчины диагностирована травма головы.

Об инциденте, произошедшем в Сочи в среду, 21 декабря, ранее сообщал «Югополис». В акции участвовали поклонники Сталина, члены ЛКСМ, обманутые дольщики и сочувствующие. Во время проведения пикета Владимир Волошин был избит неизвестным мужчиной.

По словам пострадавшего сочинца Владимира Волошина, его избил молодой человек, сбежавший с места происшествия. Неизвестный появился на месте проведения пикета в компании еще одного мужчины и женщины. Трое подошедших граждан вступили в перепалку с одним из участников гражданской акции. Пенсионер Виктор Сахаров заявил, что пострадал от недобросовестных застройщиков. В руках он держал плакат «Застройщик, верни пенсионерам украденные деньги!».

Со слов пенсионера, трое подошедших граждан представляли одного из сочинских застройщиков и на повышенных тонах требовали убрать плакат. Заступившийся за пенсионера Владимир Волошин получил удар кулаком в висок. Вызванный наряд полиции задержал зачинщиков и пострадавшего.

В четверг, 22 декабря, Волошин обратился в нейрохирургическое отделение четвертой городской больницы с жалобой на головные боли. Пострадавший участник пикета госпитализирован, сообщает «Макс портал» со ссылкой на «Кавказский узел».