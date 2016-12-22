«Невский экспресс» опаздывает в Петербург на 2 часа из-за сломанного локомотива

О застрявшем на Октябрьской железной дороге 22 декабря поезде «Фонтанке» сообщили читатели. По словам очевидцев, у поезда сломался локомотив и пассажиры были вынуждены ждать, пока из Москвы приедет замена. В пресс-службе ОЖД уточнили, что поломка произошла в 14:39 на перегоне Клин-Решетниково. В 15:18 был выслан вспомогательный локомотив, и поезд отправился дальше после четырех часов.

Поезд должен был прибыть в Петербург в 17:55, новое время прибытия 19:45.