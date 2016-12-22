Банк «Советский» опроверг информацию об обысках в подразделениях
Все отделения банка работают в штатном режиме без
Все отделения банка работают в штатном режиме без
Информацию об обысках в подразделениях банка «Советский» не соответствует действительности, сообщили SPB.AIF.RU в финансовом учреждении.
По словам представителя банка, никаких следственных действий обысков в подразделениях банка не производилось и не проводится.
«Единственным фактом, имеющим отношение к следственным действиям, является следующее: сегодня утром, 22 декабря два сотрудника Банка “Советский” получили повестки от следственных органов, прибыть для дачи показаний в качестве свидетелей по уголовному делу, возбуждённому по заявлению АО Банк “Советский” в отношении действий бывших основных акционеров Банка, относящихся к периоду до санации», — сообщили в банке.
В настоящее время все отделения банка работают в штатном режиме без
Напомним, ранее в прессе появились слухи, что в Петербурге проверка проходит по девяти адресам финансового учреждения.