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22 декабря, источник: АиФ Санкт-Петербург

Банк «Советский» опроверг информацию об обысках в подразделениях

Все отделения банка работают в штатном режиме без каких-либо ограничений.

Источник: РИА "Новости"

Информацию об обысках в подразделениях банка «Советский» не соответствует действительности, сообщили SPB.AIF.RU в финансовом учреждении.

По словам представителя банка, никаких следственных действий обысков в подразделениях банка не производилось и не проводится.

«Единственным фактом, имеющим отношение к следственным действиям, является следующее: сегодня утром, 22 декабря два сотрудника Банка “Советский” получили повестки от следственных органов, прибыть для дачи показаний в качестве свидетелей по уголовному делу, возбуждённому по заявлению АО Банк “Советский” в отношении действий бывших основных акционеров Банка, относящихся к периоду до санации», — сообщили в банке.

В настоящее время все отделения банка работают в штатном режиме без каких-либо ограничений.

Напомним, ранее в прессе появились слухи, что в Петербурге проверка проходит по девяти адресам финансового учреждения.

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