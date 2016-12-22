В Ворошиловском районе полицейские задержали автоугонщиков

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, кражу раскрыли оперативники уголовного розыска в Ворошиловском районе. В конце ноября текущего года в полицию обратился 40-летний местный житель. Мужчина сообщил, что ранним утром, выйдя из подъезда своего дома, он обнаружил пропажу своей автомашины «ВАЗ-2110», которая была припаркована во дворе.

В совершении преступления были задержаны двое жителей Советского района в возрасте 27 и 33 лет. Они отогнали «десятку» в частный сектор, где проживал один из подозреваемых, планируя разобрать на запчасти.

Теперь автоугонщикам грозит до пяти лет лишения свободы.