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22 декабря, источник: Фонтанка

В Петербурге отправили под домашний арест предполагаемых «черных банкиров»

В Петербурге суд 22 декабря удовлетворил ходатайство полицейских и отправил под домашний арест членов группы, по версии следствия, обналичившей за два года более 2 миллиардов рублей.

Источник: AP 2016

Полиция Петербурга 21 декабря провела оперативные мероприятия в бизнес-центре «Зима» на Свердловской набережной. Там, как писала «Фонтанка», базировалась группа, которая, по мнению следствия, занималась незаконной банковской деятельностью (статья 172 УК РФ). В группу, по данным «Фонтанки», входило порядка двух десятков людей. Возглавлял ее 43-летний главарь по прозвищу «Генерал».

Обнальная схема была традиционная. Участники группы зарегистрировали фирму и открыли счет в одном из банков Петербурга. Через этот счет по фиктивным договорам о покупке-продаже проводились деньги, которые в последствии обналичивались. В период с ноября 2014 г. по август 2016 г. через счет фиктивной компании прошло около 2 миллиардов рублей, из которых 103 миллиона стали заработком группы.

21 декабря полицейские задержали четверых: предполагаемого главу ОПГ Владимира Савчука по прозвищу «Генерал», Яна Зубавичуса, Марину Барышникову и Олега Рахматуллина. В данный момент трое из них — Савчук, Зубавичус и Барышникова — отправлены под домашний арест. Решение по Рахматуллину отложено судом на 72 часа.

Расследование уголовного дела, которое возбуждено ГСУ ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, продолжается.

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