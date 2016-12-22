Аварийное отключение электроэнергии произошло в центре Нижнего Новгорода 22 декабря
Аварийное отключение электроэнергии произошло в центре Нижнего Новгорода 22 декабря 2016 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Аварийное отключение электроэнергии произошло в центре Нижнего Новгорода 22 декабря 2016 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Согласно информации, около 16:00 произошло отключение электроэнергии на ул. Рождественской, пер. Вахитова, Верхневолжской набережной, ул. Ильинской. В свою очередь в Нижновэнерго (филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья») сообщили, что причиной аварии стало «нарушение технологического процесса». Прогнозируемое время устранения аварии — 18:30 22 декабря.