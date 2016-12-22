Завершен суд над избившей дочь павлодаркой

В ювенальном суде Павлодара завершился судебный процесс над женщиной, избившей маленькую дочь и снявшей это на видео, сообщает Tengrinews.kz. Теперь мать сможет видеть трехлетнюю Айлин только в присутствии ее отца. Таким образом, родительские права женщины ограничены. Но в удовлетворении иска о лишении Докуовой родительских прав отцу малышки отказали.

Напомним, Нургуль Докуова сняла на видео избиение своей младшей дочери и отправила ролик родственникам бывшего гражданского мужа. После чего это дело оказалось в суде.



В ходе разбирательства мать просила прощения, рыдала, умоляла оставить ей дочерей. Также сообщалось, что Нургуль Докуова посещает психолога. Малышка Айлин сейчас живет с отцом и бабушкой.